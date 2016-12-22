Кремль ответил на сообщения об усилении войск на границе с Украиной

Россия может менять конфигурацию войск на своей территории так, как сочтет целесообразным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия концентрирует силы на границе с Украиной, сообщает ТАСС.
«Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны», — добавил он.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 23 июля на странице в Facebook сообщил, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной и разместила там три мотострелковых дивизии. По словам начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, «поступающая на их комплектование техника свидетельствует о том, что эти дивизии являются ударными».
В июле 2016 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявлял, что «в последние годы» военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении обостряется.
Министр обороны тогда пояснил, что «главным образом это связано с наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, в том числе на Северном Кавказе». По его словам, в таких условиях Россия вынуждена принимать «адекватные меры реагирования».