Подрядчик сообщил о готовности арок Керченского моста более чем на 90%

Арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив собраны и оснащены нужным оборудованием более чем на 90%. Об этом сообщает пресс-служба генерального подрядчика строительства «Крымский мост».
В сообщении говорится, что под железнодорожную часть моста собрали арку с жесткой затяжкой в «виде сквозных ферм». Сейчас арку обустраивают различными эксплуатационными системами.
Под автодорожную часть моста собирают арку с жесткой затяжкой с ездой по нижней части.
Арки собирают на технологической площадке на керченской стороне. Завершена укрупнительная сборка арок, и вскоре их оборудуют эксплуатационными элементами и защитят специальным покрытием против коррозии.
Высота арок составляет 45 м, а протяженность каждого арочного пролета — 227 м. После установки арок на опоры через их свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды будут проходить суда. Арки будут белого цвета, их сделают визуально ярче других конструкций моста.
Кроме того, мостовики начали обустраивать верхнюю часть фарватерных опор (самые крупные опоры) моста. После монтажа ригелей высота фарвартерных опор, которые будут поддерживать железнодорожную арку, почти достигла 35 м от поверхности воды. Строители готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении.
В прошлый понедельник, 17 июля, сообщалось, что на автодорожной части Крымского моста почти закончились работы над десятью из 19 км мостового полотна и начались «финишные работы». Начальник заказчика проекта Управления автомобильных дорог (Упрдор) «Тамань» Роман Новиков заявлял, что строители начали укладывать на мост асфальт. По словам Новикова, работы в «некоторой» степени опережают график, а некоторые из них «приближаются к окончанию». «Крымский мост готов на 55%», — констатировал он.
Мост, который строят через Керченский пролив, соединит Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 км и он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение на Керченском мосту планировали начать в декабре 2018 года.