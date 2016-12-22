Microsoft объявила об отказе от Paint

Кремль опроверг данные о финансировании противников сланцевой нефти в США

Швейцарская полиция отказалась считать нападение с бензопилой терактом

«Солнечные продукты» и «Юг Руси» приостановили слияние холдингов

СМИ узнали о поддержке Volkswagen военной диктатуры в Бразилии

Теннисист Рублев вошел в топ-50 после первого выигранного турнира

Джаред Кушнер опроверг наличие дополнительных контактов с россиянами

Россия поддержала продление сделки с ОПЕК по ограничению добычи нефти

Клименко заявил о вирусе для майнинга биткоинов на 30% компьютеров

Генпрокуратура Украины начала обыски на 41 спиртзаводе

Кремль ответил на сообщения об усилении войск на границе с Украиной

Бывшая глава Xerox возглавила наблюдательный совет VEON

Подрядчик сообщил о готовности арок Керченского моста более чем на 90%

В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании

Суд отклонил иск АФК «Система» о переписке менеджмента с «Башнефтью»

Как получить мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в экономику

Суд отказался принимать иск по референдуму о передаче Исаакия в РПЦ

Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке

Биржевой курс евро впервые за восемь месяцев достиг 70 руб.

Игорь Руденя: Москва поможет Твери в ремонте магистральных улиц

Число больничных коек в России в 2016 году уменьшилось на 23 тыс.

Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз

Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице

СМИ сообщили о приходе следователей в офис АК «АЛРОСА» за документами

Лоукостер Ryanair подал предложение о покупке Alitalia

Россия стала основным нефтяным поставщиком Китая за июнь 2017 года

Матвиенко поддержала действия ЦБ по «зачистке» банковского рынка

PepsiCo назначит нового президента в России

Reuters узнал о плане ЕС расширить санкции из-за турбин Siemens в Крыму