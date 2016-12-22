Россия поддержала продление сделки с ОПЕК по ограничению добычи нефти

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Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, а также несколько других стран поддерживают продление сделки по ограничению добычи нефти с участием ОПЕК и государств, не входящих в картель, после марта 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес. «Мы обсудим это и обсуждали сегодня идею продления срока действия соглашения. Саудовская Аравия, Венесуэла, Россия также поддерживают эту идею», — сказал он (цитата по ТАСС). Мартинес не уточнил, на какой срок может быть продлена сделка.

В понедельник, 24 июля, в Санкт-Петербурге прошла министерская встреча по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти. ОПЕК, Россия и еще несколько не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи в течение полугода начиная с 1 января 2017 года суммарно на 1,8 млн барр./сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. На долю России пришлось 300 тыс. барр. нефти из этого объема (на этот уровень она должна была выйти до конца мая 2017 года). В мае по итогам переговоров в Вене срок действия сделки был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.​

Министерский комитет рекомендовал продлить сделку после первого квартала 2018 года при необходимости, отмечается в пресс-релизе по итогам встречи комитета, который цитирует «РИА Новости»

Министр энергетики России Александр Новак назвал преждевременным определение механизма выхода из соглашения по сокращению добычи и сказал, что условия его прекращения или продления будут обсуждаться по результатам мониторинга запасов. Цель соглашения — достичь баланса мировых запасов нефти на уровне среднего показателя за пять лет, подчеркнул он.

Сокращение добычи нефти России в рамках сделки с ОПЕК в среднем за 1–23 июля составило 303–305 тыс. барр./сутки от уровня октября, сказал Новак. По его словам, Россия не против учета техническим комитетом экспорта нефти при проведении мониторинга выполнения соглашения о сокращении добычи, но просит тогда учитывать и экспорт нефтепродуктов. Министр отметил, что цифры экспорта нефти и нефтепродуктов меняются, например, во время ремонтов НПЗ.