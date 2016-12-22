В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании

Представитель алмазодобывающей компании «АЛРОСА» подтвердил РБК, что в московском офисе организации работает оперативная группа ФСБ. По его словам, оперативная группа ФСБ проводит обследование помещений.

«Офис работает в штатном режиме. Вся запрашиваемая информация компанией оперативно предоставляется», — сказал представитель АК «АЛРОСА».

Ранее о том, что в одном из московских офисов АК «АЛРОСА» в Москве проходят следственные мероприятия и выемка документов, сообщал ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, «оперативно-следственные действия» проходят в рамках ранее открытого уголовного дела, однако о каком деле идет речь, агентству выяснить не удалось. Кроме того, ТАСС сообщал, что правоохранительными органами был задержан сотрудник службы безопасности АК «АЛРОСА». Однако позже информацию о задержании сотрудника службы безопасности опровергли в пресс-службе компании, заявив, что она «не соответствует действительности».

АК «АЛРОСА» — один из крупнейших производителей алмазов в мире. В 2016 году объем добычи компании составил 37,2 млн карат, объем продажи — 40,1 млн карат. 33,02% акций компании принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества, 25% — Республике Саха (Якутия), 8% — районам Якутии. Еще 34% акций компании находится в свободном обращении.