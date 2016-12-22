Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,24 59,61 EUR Нал. 70,17 69,44 USD Бирж. 59,95 +0,59 EUR Бирж. 69,84 +0,62 USD ЦБ. 59,66 +0,72 EUR ЦБ. 69,47 +0,81 EUR/USD 1,17 -0,00 ММВБ 1922,21 -0,15% РТС 1010,09 -1,44% Brent 48,32 +0,81% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7383,21 -0,94%
В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании
Лента новостей
Швейцарская полиция отказалась считать нападение с бензопилой терактом 15:11, Общество «Солнечные продукты» и «Юг Руси» приостановили слияние холдингов 15:09, Бизнес СМИ узнали о поддержке Volkswagen военной диктатуры в Бразилии 15:07, Бизнес Теннисист Рублев вошел в топ-50 после первого выигранного турнира 14:52, Спорт Джаред Кушнер опроверг наличие дополнительных контактов с россиянами 14:43, Политика Россия поддержала продление сделки с ОПЕК по ограничению добычи нефти 14:41, Бизнес Клименко заявил о вирусе для майнинга биткоинов на 30% компьютеров 14:37, Технологии и медиа Генпрокуратура Украины начала обыски на 41 спиртзаводе 14:36, Общество Кремль ответил на сообщения об усилении войск на границе с Украиной 14:33, Политика Бывшая глава Xerox возглавила наблюдательный совет VEON 14:26, Бизнес Подрядчик сообщил о готовности арок Керченского моста более чем на 90% 14:16, Технологии и медиа В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании 14:04, Общество Суд отклонил иск АФК «Система» о переписке менеджмента с «Башнефтью» 14:02, Бизнес Как получить мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в экономику 13:59, Партнерский материал Суд отказался принимать иск по референдуму о передаче Исаакия в РПЦ 13:58, Общество Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии 13:49, Общество В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке 13:49, Политика Биржевой курс евро впервые за восемь месяцев достиг 70 руб. 13:48, Финансы Игорь Руденя: Москва поможет Твери в ремонте магистральных улиц 13:41, Пресс-релизы Число больничных коек в России в 2016 году уменьшилось на 23 тыс. 13:30, Общество Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз 13:28, Общество Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице 13:18, Общество СМИ сообщили о приходе следователей в офис АК «АЛРОСА» за документами 13:11, Общество Лоукостер Ryanair подал предложение о покупке Alitalia 13:08, Бизнес Россия стала основным нефтяным поставщиком Китая за июнь 2017 года 13:08, Бизнес Матвиенко поддержала действия ЦБ по «зачистке» банковского рынка 13:04, Финансы PepsiCo назначит нового президента в России 13:04, Бизнес Reuters узнал о плане ЕС расширить санкции из-за турбин Siemens в Крыму 13:00, Политика
В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании
Общество, 14:04
0
В АЛРОСА подтвердили проведение оперативных мероприятий в офисе компании

Представитель алмазодобывающей компании «АЛРОСА» подтвердил РБК, что в московском офисе организации работает оперативная группа ФСБ. По его словам, оперативная группа ФСБ проводит обследование помещений.

«Офис работает в штатном режиме. Вся запрашиваемая информация компанией оперативно предоставляется», — сказал представитель АК «АЛРОСА».

Ранее о том, что в одном из московских офисов АК «АЛРОСА» в Москве проходят следственные мероприятия и выемка документов, сообщал ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, «оперативно-следственные действия» проходят в рамках ранее открытого уголовного дела, однако о каком деле идет речь, агентству выяснить не удалось. Кроме того, ТАСС сообщал, что правоохранительными органами был задержан сотрудник службы безопасности АК «АЛРОСА». Однако позже информацию о задержании сотрудника службы безопасности опровергли в пресс-службе компании, заявив, что она «не соответствует действительности».

АК «АЛРОСА» — один из крупнейших производителей алмазов в мире. В 2016 году объем добычи компании составил 37,2 млн карат, объем продажи — 40,1 млн карат. 33,02% акций компании принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества, 25% — Республике Саха (Якутия), 8% — районам Якутии. Еще 34% акций компании находится в свободном обращении.

Теги: следствие , АЛРОСА , выемка документов
Главное
Reuters узнал о плане ЕС расширить санкции из-за турбин Siemens в Крыму Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о приходе следователей в офис АК «АЛРОСА» за документами Общество
АЛРОСА получит долю в крупном алмазном месторождении в Анголе Бизнес
Вице-президент АЛРОСА Ринат Гизатулин ушел в отставку Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку