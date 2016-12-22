Джаред Кушнер опроверг наличие дополнительных контактов с россиянами

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что не имел дополнительных контактов с российскими гражданами кроме тех, о которых уже известно. Об этом говорится в опубликованном CNN заявлении Кушнера комитету по разведке сената США.

В частности, Кушнер назвал ложными сообщение CМИ о двух ранее неизвестных телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года, подчеркнув, что «несмотря на то, что участвовал в тысячах телефонных переговоров», не помнит «подобных разговоров». «Комплексный анализ звонков по моей телефонной линии также не обнаружил подобных контактов», — заявил Кушнер.

Более того, Кушнер отметил, что даже не знал имени российского посла до тех пор, пока не появилась необходимость официально ответить на поздравление с победой Дональда Трампа на выборах, пришедшее от Владимира Путина 9 ноября 2016 года.

Кушнер признает три встречи с российскими гражданами, о которых на данный момент было известно. В апреле 2016 года он встречался с представителями России в отеле Мэйфлауэр, в рамках мероприятия, посвященного избирательной кампании Дональда Трампа. Вторым контактом, в котором он участвовал, Кушнер назвал встречу Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, где, по словам зятя Трампа, не обсуждалось ничего, кроме снятия «запрета на усыновление американскими гражданами детей из России», причем, как заявил советник президента, с «[российским] адвокатом не пересекался до встречи и не виделся после нее». Третий контакт, по словам Кушнера, был официальным: в ноябре 2016 года, после победы Трампа на выборах, он встретился вместе с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном с послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее сообщалось, что 20 июля 22 конгрессмена попросили ФБР провести проверку дочери Дональда Трампа Иванки, которая является женой Джареда Кушнера, на предмет сокрытия связей своего мужа с представителями России. Предлогом стало то, что Иванка, как сотрудник Белого дома, обязана сообщать о собственных и контактах ее близких с гражданами иностранных государств.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, 12 июля заявил, что изучит контакты Дональда Трампа-младшего с российскими гражданами после появления в СМИ сообщений о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, по информации СМИ, «связана с Кремлем» и предлагала ему «от генпрокурора России» компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Телеканал NBC 14 июля сообщил, что на встрече Трампа-младшего с Весельницкой также присутствовал «бывший сотрудник КГБ, связанный с российскими спецслужбами». Кремль заявил в связи с этим, что «никогда не был связан с Весельницкой». Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил 18 июля, что на встрече Трампа-младшего и Весельницкой обсуждалась только возможность отмены «закона Магнитского» и «закона Димы Яковлева».