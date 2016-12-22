Суд отказался принимать иск по референдуму о передаче Исаакия в РПЦ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать административный иск к Заксобранию Петербурга, назвав требования истцов «вмешательством суда» в нормотворческую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарью Лебедеву.
Депутаты Заксобрания проголосовали против проведения референдума о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) 28 июня.
«Исковые требования предполагают вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым», — сказано в решении суда. Таким образом, согласно заявлению, требования истцов «не подлежат разрешению».
Заявление было подано в суд 11 июля. Как сообщал депутат Заскобрания Борис Вишневский, заявление подписали он и еще три депутата: Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Максим Резник.
Не одобрять решение вопроса о передаче Исаакиевского собора РПЦ на референдуме городскому парламенту рекомендовал комитет по законодательству, сообщал Борис Вишневский. По словам Вишневского, Заксобрание нарушило права депутатов на выдвижение инициативы референдума, его проведения и участия в нем.
Законодательное собрание Петербурга отклонило предложение провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ в конце июня. Против плебисцита проголосовали 38 депутатов из 50. По словам председателя комитета Дениса Четырбока, вопрос о передаче имущества религиозного назначения контролируется федеральным законодательством, поэтому его нельзя решать на региональном уровне.