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Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз
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Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз
Общество, 13:28
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Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз

Количество природных лесных пожаров на Ямале увеличилось до 57 на площади 5,8 тыс. га, из них за сутки удалось потушить 15, говорится в сообщении на сайте губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Из-за установившейся засухи и грозовых фронтов в течение последних двух-трех суток на территории региона ежедневно возникало до 30 лесных пожаров в сутки», — говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте губернатора ЯНАО, 23 июля площадь лесных пожаров составляла 900 га, таким образом, за сутки она увеличилась более чем в шесть раз.

Губернатор региона Дмитрий Кобылкин распорядился усилить контроль за ограничительным режимом в лесах.

Ранее, 19 июля, стало известно, что на Дальнем Востоке за сутки сгорели 14 тыс. га леса. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха — 10,7 тыс. га. В департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что с начала пожароопасного периода на территории округа возникло более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади 1,16 млн га, половина из них приходится на Якутию — 665,4 тыс. га.
 

Теги: Ямал , лесные пожары , тушение
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