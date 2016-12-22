Суд отказался принимать иск по референдуму о передаче Исаакия в РПЦ

Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке

Биржевой курс евро впервые за восемь месяцев достиг 70 руб.

Игорь Руденя: Москва поможет Твери в ремонте магистральных улиц

Число больничных коек в России в 2016 году уменьшилось на 23 тыс.

Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз

Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице

СМИ сообщили о приходе следователей в офис АК «АЛРОСА» за документами

Лоукостер Ryanair подал предложение о покупке Alitalia

Россия стала основным нефтяным поставщиком Китая за июнь 2017 года

Матвиенко поддержала действия ЦБ по «зачистке» банковского рынка

PepsiCo назначит нового президента в России

Reuters узнал о плане ЕС расширить санкции из-за турбин Siemens в Крыму

Обвиняемого в экстремистских постах математика Богатова отпустили из СИЗО

Глава группы DCH подал в Нацбанк Украины заявку на покупку «дочки» ВЭБа

В конгрессе призвали расследовать метод борьбы России со сланцевой нефтью

В Минздраве поддержали идею о запрете на продажу «мерзавчиков»

Курс евро на 25 июля

EUR ЦБ: 69,47 (+0,81)

Курс доллара на 25 июля

USD ЦБ: 59,66 (+0,72)

«Победа» экстренно посадила самолет из-за курящего на борту пассажира

Причастного к подрыву колонны с силовиками в Дагестане осудили на 15 лет

Выручка «Детского мира» за первое полугодие выросла почти на 25%

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В Одессе взорвался припаркованный автомобиль

Минобороны заявило о внезапной проверке ВВС и ПВО в Забайкалье

МВД предложило автовладельцам самим выбирать буквы и цифры номера

На Урале СК завел дело после травмирования подростка на аттракционе

В порт Одессы вошли корабли НАТО