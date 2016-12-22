Площадь лесных пожаров на Ямале увеличилась в шесть раз

Количество природных лесных пожаров на Ямале увеличилось до 57 на площади 5,8 тыс. га, из них за сутки удалось потушить 15, говорится в сообщении на сайте губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Из-за установившейся засухи и грозовых фронтов в течение последних двух-трех суток на территории региона ежедневно возникало до 30 лесных пожаров в сутки», — говорится в сообщении.
Согласно информации, размещенной на сайте губернатора ЯНАО, 23 июля площадь лесных пожаров составляла 900 га, таким образом, за сутки она увеличилась более чем в шесть раз.
Губернатор региона Дмитрий Кобылкин распорядился усилить контроль за ограничительным режимом в лесах.
Ранее, 19 июля, стало известно, что на Дальнем Востоке за сутки сгорели 14 тыс. га леса. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха — 10,7 тыс. га. В департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что с начала пожароопасного периода на территории округа возникло более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади 1,16 млн га, половина из них приходится на Якутию — 665,4 тыс. га.