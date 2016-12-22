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В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
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В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Политика, 13:49
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В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который вводит понятие нематериальной взятки, а также предусматривает ужесточение ответственности на срок до четырех лет лишения свободы. Об этом заявил автор соответствующего документа, заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный от «Единой России» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме увеличения срока за дачу и получение взяток, Выборный предлагает включить в положения о взяточничестве УК РФ «любые услуги неимущественного характера». Среди таких взяток, по его словам, может быть предоставление кандидатской степени, поступление в престижный вуз и т.п. Депутат отметил, что «кулуарные договоренности и фаворитизм в обход общих правил должны» оцениваться юридически в рамках Уголовного кодекса.

Также он предложил «криминализировать» работу третейских судей, которые злоупотребляют своими полномочиями или идут на коммерческий подкуп.

О том, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в Уголовный кодекс с предположением ужесточить наказание за дачу и получение взятки и ввести понятие «неимущественная взятка», сообщали в конце июня «Известия» со ссылкой на Анатолия Выборного.

Авторы законопроекта предложили дополнить несколько статей УК РФ (ст. 202 — злоупотребление полномочиями, ст. 204 — коммерческий подкуп, ст. 290 и 291 — дача и получение взятки) понятиями: «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера» и «неимущественные права и иные неправомерные преимущества соответственного.

Документ предлагал наказывать третейских судей за злоупотребление полномочиями лишением свободы до трех лет. Сообщалось, что проект закона одобрили в Верховном суде.

Поддержать введение в УК РФ понятия нематериальной взятки 24 апреля попросил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман. Изменения в УК подготовили по рекомендациям Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Проект одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, уточнил Буксман.

​Прокуратура предлагала включить в Уголовный кодекс понятие «получение услуг неимущественного характера» в ст. 204 (коммерческий подкуп) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По мнению Буксмана, если в России не введут наказание на законодательном уровне за нематериальные взятки, страна не пройдет проверку европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Россия стала членом ГРЕКО 1 февраля 2007 года и ратифицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Теги: Госдума , законопроект , коррупция , Анатолий Выборный
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