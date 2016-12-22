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Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице
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Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице
Холодное лето 2017, 13:18
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Синоптики пообещали жару в Москве до 32 градусов к пятнице

К пятнице, 28 июля, в Москве установится жара до 32 градусов, в течение недели ожидаются кратковременные дожди и грозы, говорится в сообщении центра «Фобос».

Сегодня, 24 июля, осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 22 градусов, говорится на сайте «Фобоса». Во вторник, 25 июля, температура достигнет плюс 23 градуса, а в среду, 26 июля, понизится до плюс 19 градусов, в течение двух этих дней будет «пасмурно с просветами, дождь, возможна гроза». В четверг, 27 июля, будет облачно, также ожидается небольшой дождь, днем возможна гроза, однако воздух прогреется до плюс 26 градусов. В пятницу же будет малооблачно, а температура достигнет 32 градусов.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр обещал установление жары в Москве в последнюю неделю июля. Синоптики прогнозировали повышение температуры воздуха до 29 градусов. Предшествовавшая неделя (с 17 по 23 июля) была объявлена Гидрометцентром «неделей умеренного лета».

Наступление лета было «объявлено» Гидрометцентром 14 июля.

Теги: Москва , жара , потепление
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