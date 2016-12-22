Россия стала основным нефтяным поставщиком Китая за июнь 2017 года

Россия в июне уже четвертый месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Генеральное таможенное управление КНР (China General Administration of Customs, GACC).

Из документа китайской таможни следует, что в июне Россия увеличила поставки в Китай на 27% нефти (до 1,27 млн барр./сутки) в годовом эквиваленте. Однако майские показатели больше — тогда в КНР поставили 1,35 млн барр. нефти в сутки.

Второе место по нефтяным поставкам в Китай занимает Ангола, которая в июне увеличила экспорт сырья в республику на 10,6% в годовом сравнении до 1 млн барр./сутки. В мае она поставила в Китай 1,31 млн барр. нефти в сутки.

Россия и Ангола стали самыми крупными поставщиками нефти в Китай за первое полугодие 2017 года. Экспорт российского сырья в КНР за январь—июнь составил 29,2 млн т нефти (1,18 млн барр./сутки), сырья из Анголы — 1,09 млн барр./​сутки.

Сокращение поставок нефти в Китай происходит со стороны Саудовской Аравии — в июне они снизились на 15,8% в годовом выражении, до 936.607 барр./сутки.

Общий объем экспорта нефти в Китай в июне составил 36,11 млн т (8,79 млн барр./сутки), из-за чего Пекин второй месяц подряд сохраняет статус крупнейшего импортера. Однако по сравнению с маем общий объем закупок снизился на 2,9%.

По данным Таможенного союза КНР, в следующие месяцы продолжится сокращение спроса на нефть в стране из-за снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов.