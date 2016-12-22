Глава группы DCH подал в Нацбанк Украины заявку на покупку «дочки» ВЭБа

Один из богатейших бизнесменов Украины Александр Ярославский (по данным украинской редакции Forbes, в топ-100 он занимает восьмое место с состоянием $721 млн) подал заявку в Нацбанк Украины о намерении купить украинскую «дочку» ВЭБа — Проминвестбанк. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным Нацбанка, Ярославский подал заявку 14 июля.

Кроме того, как пояснили изданию в пресс-службе регулятора, в Нацбанке сейчас находятся два пакета документов для согласования приобретения «существенного участия в банке»: документы депутата Украины Максима Микитася (подал заявление 25 апреля) и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса (также подал заявление 25 апреля). Их документы уже зарегистрированы.

Ранее о намерении приобрести Проминвестбанк, дочерний российскому Внешэкономбанку, сообщила подконтрольная Ярославскому группа DCH. Согласно сообщению, предложение о покупке Проминвестбанка уже было рассмотрено наблюдательным советом ВЭБа. В заявлении DCH подчеркивалось, что Ярославский «давно планирует вернуться в банковский бизнес».

«Вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской «дочки», подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки», — пояснил Ярославский, слова которого приводились в сообщении пресс-службы DCH. Он также отметил, что после провала переговоров со Сбербанком компания стала рассматривать другие возможности и остановилась на Проминвестбанке.