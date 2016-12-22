«Победа» экстренно посадила самолет из-за курящего на борту пассажира

Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») экстренно посадила самолет «Махачкала — Санкт-Петербург» из-за курящего на борту пассажира, об этом РБК рассказал пресс-секретарь перевозчика.



«В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту «Победы», — заявил он.



Стоянка во «Внуково» продолжалась около 35 минут. За это время пассажир, ставший виновником экстренной посадки, был снят задержан полицией и доставлен в линейный отдел МВД, пояснил пресс-секретарь «Победы».



Все убытки, которые авиакомпания понесла в связи с внештатной ситуацией «Победа» намерена взыскать с нарушителя. Речь идет об обслуживании рейса во «Внуково», рабочее время экипажа, лизинг, а также компенсацию другим пассажирам рейса, уточнил пресс-секретарь, подчеркнув, что «Победа» считает недопустимым нарушение правил на борту, особенно связанных с обеспечением безопасности полетов.



«Курение на борту воздушного судна создает угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, соответствующая информация доводится до пассажиров в течение всего полета», — заключил представитель лоукостера.



В конце июня авиакомпания предупреждала о том, что будет сажать самолет из-за курения на борту. «Поскольку участились случаи курения на борту, мы приняли решение ужесточить меры по борьбе с курящими пассажирами: теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту», — говорил глава компании Андрей Калмыков.



Он подчеркивал, что пассажир, по вине которого самолет будет вынужден сесть, будет сниматься с борта сотрудниками полиции, все расходы из-за посадки будут взыскиваться с нарушителя.



В марте из-за снятия с рейса пассажира «Победы» — волейболиста Александра Кимерова, который хотел поменяться местами с другим пассажиром без доплаты, вокруг лдоукостера разгорелся скандал. После просьбы стюардессы перед вылетом самостоятельно покинуть салон самолета, пассажира, у которого были на руках купленные билеты, насильно вывели из самолета и не пустили обратно.



Тогда представитель «Победы» также заявлял, что компания намерена обратиться в суд и взыскать с волейболиста Кимерова расходы, понесенные из-за задержки рейса. Директор волейбольного клуба «Факел», в котором играет Кимеров, Николай Капранов заявил, что не планирует обращаться в суд, но ждет извинений от авиакомпании.