В Одессе взорвался припаркованный автомобиль
Общество, 12:00
0
В Одессе взорвался припаркованный автомобиль
Припаркованный автомобиль взорвался в Одессе, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.
По данным ведомства, взорвался «ВАЗ 2101», зарегистрированный на 68-летнего жителя Днепропетровска. Полиция получила сообщение об инциденте в 10:25 по местному времени (совпадает с московским).
Фотографии с места происшествия опубликовал в Twitter телеканал «112 Украина».
Как сообщают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия. По данным телеканала, обломки машины разбили витрину одного из магазинов, причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона.