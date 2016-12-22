Минобороны заявило о внезапной проверке ВВС и ПВО в Забайкалье

В Восточном военном округе (ВВО) в Забайкалье и Бурятии началась самая масштабная внезапная проверка боевой готовности частей Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В проверке участвуют до 8 тыс. военных, до 50 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. единиц вооружения, военной и спецтехники, уточнили в ведомстве. В сообщении также говорится о перегруппировке соединений, которые привлекли к проверке на большие расстояния и незнакомые полигоны.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу сообщает, что практическая часть проверки будет происходить в учебно-тренировочном комплексе округа Цугол в Забайкалье.
В апреле сообщалось о проведении войсками ПВО Сухопутных войск России более 250 тактических учений с начала 2017 года. По словам начальника войск ПВО Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Александра Леонова, во время тактических учений военные поразили более 200 ракет-мишеней, а при выполнении боевых стрельб израсходовали около 200 зенитных управляемых ракет и совершили не менее 10 тыс. зенитных выстрелов.
В начале февраля текущего года прошла внезапная проверка боеготовности Военно-космических сил (ВКС) России. По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, в ней участвовали силы 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения), 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО и командование дальней и военно-транспортной авиации.
За первые сутки учений были проработаны вопросы совместного управления группой зенитных ракетных войск, отработаны прикрытие объектов авиации и защита воздушного пространства при отражении ударов.
Фомин сообщил о подготовке подразделений Московской зоны ПВО к развертыванию в новых позиционных районах.