Выручка «Детского мира» за первое полугодие выросла почти на 25%

Выручка крупнейшего российского ретейлера детских товаров «Детский мир» в первом полугодии 2017 года выросла на 24,8%, до 42,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Продажи в сопоставимых магазинах (like-for-like) увеличились на 7,9%. Драйвером роста стало увеличение количества чеков, в то время как размер средней покупки сократился на 3,7%.
Онлайн-продажи выросли на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
За полгода ретейлер открыл 12 новых магазинов, всего на конец июня в группе было 588 магазинов «Детский мир» в России и Казахстане и 40 магазинов ELC.
Стоимость акции «Детского мира» с момента открытия торгов выросла на 1,46%, до 90,24 руб. В ходе первичного размещения акций в начале 2017 года «Детский мир» установил стоимость акций на уровне 85 руб. за бумагу.