Летевший с Камчатки в Москву лайнер экстренно сел в Новосибирске
Общество, 11:19
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Летевший с Камчатки в Москву лайнер экстренно сел в Новосибирске
Самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Петропавловска-Камчатского в Москву, совершил незапланированную посадку днем 24 июля в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили «РИА Новости» представитель авиакомпании и источник в авиационных кругах.
Об экстренной посадке лайнера сообщили и в группе «Споттинг в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».
По данным издания «НГС. Новости», экстренную посадку совершил пассажирский самолет, который летел рейсом №1731.