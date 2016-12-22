Большинство россиян отметили непредсказуемость климата

Для большинства россиян (70%) изменения климата выражаются в его «непредсказуемости» и резких изменениях «то в сторону жары, то в сторону холода». Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМа, опубликованных на сайте центра.

При этом 11% опрошенных заявили, что климат становится теплее, такое же число опрошенных (11%) отметили отсутствие каких-либо изменений климатических условий на Земле. Еще 5% респондентов сообщили, что климат становится холоднее, 3% затруднились ответить.

В целом серьезные изменения климата Земли отмечают 86% россиян. При этом решающим в вопросе изменения климата 55% опрошенных считают человеческий фактор, к разряду природных явлений такие тенденции отнесли 35% россиян.

То, что глобальное потепление стало «серьезной проблемой», считают 51%. При этом 39% назвали эти изменения «надуманной, раздутой проблемой», затруднились ответить 14%. Социологи подчеркивают, что, несмотря на более позитивные оценки, среди населения по-прежнему преобладают «настороженно-негативные ожидания»: более половины опрошенных (55%) считают, что Россия может испытать на себе негативное влияние глобального потепления. ​

Ранее советник президента по вопросам климата Александр Бедрицкий сообщил, что погодные аномалии, которые наблюдаются в 2017 году, могут повторяться в будущем все чаще. Как пояснял Бедрицкий, температурный контраст между экватором и полюсами начал сокращаться из-за потепления в Арктике, что стало приводить к увеличению региональных атмосферных процессов​.