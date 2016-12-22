Застрявшие в турецком Бодруме туристы из России прибыли в Москву

Самолет с туристами из России, вылет которого задержали на трое суток в турецком Бодруме, прилетел в Москву, согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, 23 июля в 22:27 мск. Пассажирский лайнер вылетел из турецкой воздушной гавани в 19:00 мск.

Изначально рейс авиакомпании iFly должен был вылететь из Бодрума 21 июля в 14:00 мск и прибыть в Москву в 17:30 мск, но рейс неоднократно переносили. Туристы не могли вернуться домой на протяжении трех суток. По данным российского генконсульства в Турции, рейса ожидали порядка 300 человек. В аэропорту Бодрума заявили, что задержка произошла из-за того, что российская авиакомпания вовремя не предоставила самолет.

Позже в Ростуризме сообщили, что задержка произошла из-за проблем с техническим обслуживанием борта. Российских туристов на время ожидания рейса, уточнили в федеральном агентстве, разместили гостиницах.

По факту задержки рейса Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку. Рассматривался вопрос о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса), говорилось в сообщении ведомства.

О том, что застрявшие в турецком Бодруме россияне вылетели в Москву, заявил вечером 23 июля представитель российского генконсульства в Анталье.