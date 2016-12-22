МВФ подтвердил прогноз восстановления российской экономики в 2017 году

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил свой прогноз, опубликованный в апреле, о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте фонда.

«Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом», — сказано в сообщении.

Ранее специалисты утверждали, что темпы роста глобального ВВП опередят рост российской экономики. Доля экономики России в мировом ВВП в целом, говорилось в прогнозе, снизится с 3,1% в 2017 году до 2,8% в 2022 году, а инфляция в 2017 году ожидается на уровне 4,46%. Уровень безработицы, по данным специалистов, составит чуть менее 5,5%.

Согласно новому докладу, в 2017 году базовая инфляция в России «значительно снизилась». По данным МВФ, общая инфляция в целом понизилась из-за ослабления влияния подъема цен на биржевые товары.

МВФ прогнозирует, что ускорение роста мировой экономики и мирового объема производства на 3,5% в 2017 году и на 3,6% в 2018 году продолжится. При этом эксперты отмечают, что за прогнозами мирового роста «скрываются некоторые отличия вклада в общий рост на уровне стран». Так, в США, вопреки апрельским прогнозам, рост экономики будет ниже «ввиду предположения, что налогово-бюджетная политика в дальнейшем будет менее расширительной, чем ранее ожидалось». Также специалисты пересмотрели экономический рост Японии, но в сторону повышения.

Кроме того, эксперты МВФ повысили прогнозы роста в Китае с учетом показателей первого квартала 2017 года, а также ожиданий, что власти продолжат проводить меры бюджетной поддержки.