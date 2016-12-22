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Экс-председателя совета директоров Линк-банка обвинили в хищениях
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Экс-председателя совета директоров Линк-банка обвинили в хищениях
Общество, 07:01
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Экс-председателя совета директоров Линк-банка обвинили в хищениях

Бывшего председателя совета директоров Линк-банка, девелопера Андрея Гринчука обвинили по нескольким статьям УК РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». https://www.kommersant.ru/doc/3365820

Как стало известно газете, Следственный комитет России (СКР) по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении Гринчука. По информации следствия, он специализировался на хищениях. Гринчук был задержан в апреле 2015 года по обвинению в похищении человека.

По словам владельца ООО «Гринвей» Сергея Комарова, в декабре 2014 года на него напали человек в форме инспектора ДПС и трое «омоновцев» в камуфляже и силой привезли его в частный дом. Там похитители отобрали у Комарова 60 тыс. рублей и травматический пистолет, а также куртку и ботинку на сумму в 130 тыс. руб. После этого его избили и сломали ему ребро. Затем похитители сказали, что Комарова отпустят на свободу, если он переведет им $10 млн. На следующий день Комаров выписал похитителям вексель на 800 млн руб. и составил по их требованию заявление в УФСБ Москвы и Московской области, в котором «добровольно признался», что, будучи банкиром, участвовал в преступной деятельности по обналичиванию денег, а также согласился перечислить «оставшиеся» деньги в ближайшие дни. Следствие выяснило, что организатором похищения Комарова был Гринчук.

По данным следствия, Гринчук и Комаров ранее совместно руководили ОАО «АКБ Линк-банк». Банк оказался замешанным в «молдавской схеме» отмывания денег. Таким образом, по данным правоохранительных органов, они вывели более 700 млрд руб. и обанкротились в мае 2014 года. Они задолжали клиентам банка 367 млн руб. После банкротства между двумя бизнесменами остались «финансовые разногласия», которые Гринчук пытался решить силовыми методами. При задержании в доме Гринчука обнаружили векселя.

Также следствие выяснило, что Гринчук в конце 2000-х руководил ЗАО «Ф.Групп», которое занималось постройкой жилых домов в микрорайоне имени Владимира Махалина в подмосковном Дмитрове. Инвестором площадки выступало АО «ПИК-Регион», которое входит в ПАО «Группа компаний ПИК». Летом 2013 года АО решило поделиться своими инвесторскими правами на площадку с партнерами. Гендиректор «ПИК-Региона» подписал договор возмездной уступки прав (цессии) с Гринчуком. В результате бизнесмен стал застройщиком корпусов № 13 и № 15 в микрорайоне Дмитрова, а также смог распоряжаться еще не построенными квартирами и помещениями в этих корпусах. По договору «Ф.Групп» должна была ввести в эксплуатацию и передать «ПИК-Региону» 100 квартир и 10 помещений за цессию его прав.

Вместе с тем, Гринчук не зарегистрировал в Росреестре достигнутые соглашения и продал все квартиры в корпусах частникам. Весной 2014 года «Ф.Групп» обанкротилась, не достроив ни один из корпусов. По информации Арбитражного суда Москвы, общая сумма требований к «Ф.Групп» превысила 1,78 млрд руб., причем половина суммы приходилась на частных дольщиков. В августе 2014 года Гринчука заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же на него завели дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, Гринчук похитил деньги дольщиков на сумму около 300 млн руб.

Итого Гринчуку предъявили обвинения по шести статьям УК РФ —«Мошенничество в особо крупном размере», «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни насилия», «Разбой», «Вымогательство», «Хищение оружия» и «Завладение автомобилем» (ст. 159, 126, 162, 163, 166, 226).

Теги: мошенничество , хищения , банкир , девелопер
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