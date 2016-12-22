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В Москве завели дело на зарегистрировавшего в квартире 16 иностранцев
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В Москве завели дело на зарегистрировавшего в квартире 16 иностранцев
Общество, 03:23
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В Москве завели дело на зарегистрировавшего в квартире 16 иностранцев

На востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили «резиновую» квартиру, в которой были зарегистрированы 16 иностранцев. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан в одной из квартир на востоке столицы. Установлено, что 34-летний москвич за денежное вознаграждение у себя в квартире, расположенной в одном из домов на ул. Большая Косинская, зарегистрировал 16 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут», — отметили в ведомстве.

В отношении собственника жилья полиция возбудила уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении).

В начале июля вице-спикер Госдумы Ирина Ярова на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме выступила с инициативой ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов, чтобы исключить явление «резиновых квартир», где проживают «мертвые души».

Она отметила, что мнение о том, что участковый полицейский сможет проверить каждую квартиру «чтобы понять, где соблюдены требования, а где — не соблюдены», выглядят «нереалистично».

Яровая заявила, что введение ограничения на число зарегистрированных в одной квартире мигрантов «исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности».

Теги: Москва , мигранты , жилье , регистрация
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