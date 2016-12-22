В Анкаре на акции протеста задержали 67 человек

По меньшей мере 67 человек, в том числе не менее 22 женщин, были задержаны на акции протеста в Анкаре. Об этом сообщила газета Sozcu.

По данным газеты, акция протеста состоялась на главной площади Анкары — Кызылай. Участники протеста вышли поддержать двух преподавателей Нурийе Гюльмена и Семиха Озакча, которых в настоящий момент держат под стражей. Их подозревают в связях с запрещенной в Турции организации «Революционная народно-освободительная партия — фронт» (РНОПФ). В мае преподаватели были уволены в преддверии годовщины попытки госпереворта в стране. После этого Гюльмен и Озачка объявили голодовку.

В июле в Турции уволили более 7 тыс. полицейских, госслужащих и преподавателей. По данным сайта Turkey Purge (ведущий мониторинг увольнений) также было известно об около 138 тыс. уволенных или временной отстраненных от обязанностей человек.

Военнослужащие Турции совершили попытку госпереворота 15 июля 2016 года. Попытка завершилась неудачей, во время столкновений погибли 249 человек, еще более 2 тыс. получили ранения и травмы. После неудачной попытки переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Тогда же начались массовые аресты. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщал, что с июля 2016 года в стране были задержаны почти 113 тыс. граждан. Из них 47 тыс. были взяты под стражу, более 65 тыс. человек отпустили на свободу после задержания. Еще за 41,1 тыс. человек полиция осуществляет надзор.



В мае 2017 года Эрдоган заявлял о том, что режим ЧП в Турции будет продлен до тех пор, пока в стране не установятся «благополучие и мир».