При пожаре в Красноярском крае погибли пять человек

В Красноярском крае при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское Сухобузимского района погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале оперативной обстановки и прогноза чрезвычайной ситуации.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, предположительно, погибла семья. «По предварительным данным, семья погибла в ходе пожара во временном строении. Точное число жертв устанавливается. Есть данные, что погибли пять человек. Это отец и четверо несовершеннолетних детей», — заявил представитель пресс-службы ведомства.
По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение о возгорании дощатого строения в селе Сухобузимском поступило в экстренные службы в 01:35 по местному времени (22:35 мск). Пожар был ликвидирован в 02:30 по местному времени (23:30 мск). В ликвидации последствий пожара принимали участие семь спасателей и три единицы техники.