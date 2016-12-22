В Мосуле уничтожили крупный завод ИГ по производству взрывных устройств

Иракские военнослужащие из подразделения по борьбе с терроризмом обнаружили и уничтожили на западе Мосула крупный завод «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) по производству взрывных устройств. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в подразделении.

«Специалисты подразделения взорвали завод по производству взрывчатки и мин на дороге к деревне Бадуш на западе Мосула», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что военнослужащие Ирака также обнаружили в квартале Танек крупный склад и завод по производству самодельных взрывных устройств. «Около 40 террористов сдались подразделению по борьбе с терроризмом в прошедшие пять дней», — заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что боевики закрепились в исторической части Мосула и провели в полном окружении более месяца, после этого они сдались.

Власти Ирака 9 июля заявили о полном освобождении Мосула от террористов. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поздравил республику и жителей страны с «большой победой».

Как сообщил глава федеральной полиции Ирака Раэд Жаудат, 9 июля во время боев за старый город были ликвидированы более тысячи боевиков ИГ. Также, по его словам, были уничтожены более 65 боевых транспортных средств боевиков и 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, восемь тоннелей и пять вышек связи. Также были обезврежены 72 пояса смертников, 310 самодельных взрывных устройств и 181 ракетный снаряд.