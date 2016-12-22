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BMW опровергло сообщения СМИ о картельном сговоре
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BMW опровергло сообщения СМИ о картельном сговоре
Технологии и медиа, 00:59
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BMW опровергло сообщения СМИ о картельном сговоре

Немецкий автопроизводитель BMW опроверг сообщения СМИ о том, что компания вступила в картельный сговор с другими производителями автомобилей в Германии. Об этом сообщает Reuters.

«Автомобили BMW Group не были замешаны в каких-либо манипуляциях и соответствуют действующим требованиям законодательства», — говорится в заявлении BMW.

В BMW также отвергли обвинения в том, что дизельные автомобили с двигателями Евро-6 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах) не обеспечивают необходимой обработки выхлопных газов. Это происходило якобы из-за того, что используемые компанией емкости с жидким реагентом AdBlue (применяется для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, в его состав входит раствор мочевины) слишком малы.

В компании заявили, что они создали особую технологию и объединили резервуары AdBlue с каталитическими преобразователями для снижения концентрации вредных оксидов азота (NOx). Тем самым, BMW выполнил все требования законодательства.

В компании отметили, что обновлять программное обеспечение для двигателей Евро-6 в автомобилях BMW не требуется. В BMW также подтвердили, что будут осуществлять бесплатные обновления программного обеспечения для старых дизельных автомобилей с двигателями Евро-5.

По данным компании, переговоры с другими производителями касаемо размеров резервуаров с AdBlue были «направлены на создание рабочей инфраструктуры в Европе».

О том, что пять немецких автопроизводителей согласовывали действия по производству, стоимости, выбору поставщиков и установке систем для очистки выхлопных газов в дизельных машинах, 21 июня сообщало издание Der Spiegel Online со ссылкой на письмо, направленное компанией Volkswagen в антимонопольную службу Германии.

По информации издания, речь идет о «самом крупном из картельных дел в экономической истории Германии». Издание сообщало, что в сговоре участвовали BMW, Audi, Volkswagen, Porsche и Daimler. Всего состоялось около 60 рабочих встреч, в которых принимали участие более 200 сотрудников концернов.

На встречах обсуждалась разработка автомобилей, тормозных систем, бензиновых и дизельных двигателей, муфт и трансмиссий, а также систем очистки выхлопных газов. По данным Spiegel, производители также обсуждали размеры резервуаров для AdBlue и согласились использовать резервуары меньшего объема вместо более крупных. Издание отмечает, что правоохранительные органы обнаружили первые признаки сговора летом 2016 года.

Теги: Германия , картельный сговор , BMW , Автомобили
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