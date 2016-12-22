Бастрыкин поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента в Норильске после того, как автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В СКР пообещали дать правовую оценку действиям водителя. Его подозревают в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Видео инцидента было опубликовано на сайте информагентства «Запад 24». На кадрах видно, как мать подсаживает ребенка в автобус, в этот момент водитель закрыл двери и начал движение, после чего ребенка протащило по земле несколько метров.

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю сообщало о том, что полиция начала проверку инцидента в Норильске. По информации МВД, мать и ребенок 22 июля на улице Первопроходцев на автобусной остановке собирались зайти в автобус. «Водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в завершении посадки пассажиров», — отмечалось в сообщении ведомства. После этого девочке зажало ногу дверью, а затем автобус протащил ее по проезжей части. В результате ребенок был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

В отношении водителя составили административный протокол за нарушение ПДД, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, отмечается в сообщении. В МВД уточнили, что водителю грозит штраф от 10 до 25 тыс. руб. либо лишение права управления транспортными средствами от полутора до двух лет.