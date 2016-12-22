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В Грузии националисты забросали яйцами и бутылками марш «евродемократов»
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В Грузии националисты забросали яйцами и бутылками марш «евродемократов»
Политика, 23 июл, 23:42
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В Грузии националисты забросали яйцами и бутылками марш «евродемократов»

Грузинские националисты забросали яйцами и бутылками с водой участников акции, организованной партией «Европейских демократов». Об этом сообщает портал «Грузия Online».

Инцидент произошел возле Дома железнодорожников на проспекте Агмашенебели, где участники шествия сторонников «Европейских демократов» пересеклись со сторонниками «Марша грузин».

По информации «Интерфакс», участники акции от «Европейских демократов» вышли на митинг под лозунгом «Нет фашизму в Грузии!». В то же время возле Дома железнодорожников собралось около 200 активистов «Марша грузин» и стали бросать яйца и бутылки с водой в «евродемократов». Одна из участниц шествия пострадала, ей разбили голову неизвестным предметом. Ей была оказана медицинская помощь.

Полиция Грузии вмешалась в происходящее и предотвратила столкновение националистов и участников шествия. После этого участники обеих акций провели митинги в разных местах проспекта и обвинили друг друга в пропаганде идей фашизма.

«Кто обвиняет нас в фашизме? Организатор шествия, бывшая правая рука Саакашвили, бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия, у которого руки по локоть в крови», — сказал один из лидеров «Марша грузин» Сандро Брегадзе.

Гига Бокерия на митинге «Европейских демократов» заявил, что « такие позорные люди есть во многих странах, но при попустительстве действующих властей они настолько обнаглели, что грозятся физической расправой над теми, кто поднимает против них голос».

«Мы должны были показать им сегодня, что нас гораздо больше, и мы не позволим отнять у нас европейский выбор» — подчеркнул Бокерия.

«Марш грузин» прошел 14 июля на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. Об этом сообщало издание Geomigrant. Участники марша требовали правительство ужесточить миграционные законы и депортировать из Грузии всех нелегалов-иностранцев.

В мае экс-соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вышедшие из его партии «Единого национального движения», учредили партию «Европейские демократы».
Теги: Грузия , националисты , столкновение , Тбилиси , демократы
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