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Застрявшие на трое суток в Бодруме россияне вылетели в Москву
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Застрявшие на трое суток в Бодруме россияне вылетели в Москву
Общество, 20:30
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Застрявшие на трое суток в Бодруме россияне вылетели в Москву

Самолет с российскими туристами, рейс которых был задержан на трое суток, вылетел из турецкого города Бодрум в Москву. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель генконсульства России в Анталье.

«Самолет с россиянами на борту наконец вылетел в Москву, об этом нам сообщил туроператор», — сказал он. Об этом также сообщили в аэропорту Бодрума, пишет агентство. Ранее представитель аэропорта рассказал агентству, что самолет прилетел за туристами вечером 23 июля.

Туристы должны были вылететь из Бодрума в Москву 21 июля, однако рейс неоднократно переносился. В результате туристы ожидали вылет трое суток. В российском генконсульстве сообщали, что своего рейса ожидали 300 человек.

В аэропорту Бодрума объяснили задержку вылета тем, что российская авиакомпания iFly вовремя не предоставила самолет. На время ожидания туристов разместили в гостинице и обеспечили их питанием. Ростуризм позже сообщил, что iFly не направила самолет из Москвы в Бодрум из-за проблем с техническим обслуживанием рейса.

По факту задержки рейса московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку. «Представители юридического лица вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса)», — отмечалось в сообщении ведомства.

Теги: Москва , самолет , Турция , туристы , Бодрум
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