Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,70 59,29 EUR Нал. 69,60 69,00 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
СК начал проверку сообщения о жестоком обращении в интернате под Брянском
Лента новостей
NYT ответила на обвинения Трампа в срыве попытки уничтожить главаря ИГ 21:46, Политика СМИ узнали о поручении Рогозина отремонтировать «Ё-мобиль» Жириновского 21:20, Политика Застрявшие на трое суток в Бодруме россияне вылетели в Москву 20:30, Общество На авиасалоне МАКС-2017 заключили контракты на 400 млрд руб. 19:58, Политика Роспотребнадзор предложил приравнять вейпы к сигаретам 19:10, Общество Роспотребнадзор заявил о необходимости «гигиенического воспитания» детей 19:03, Общество Переговоры между Неймаром и «Барселоной» провалились 18:52, Спорт Каррера объяснил отсутствие в основе капитана «Спартака» в матче с «Уфой» 18:32, Спорт Герман Греф посоветовал юристам «забыть профессию» 18:19, Бизнес Белый дом заявил о поддержке законопроекта о новых санкциях против России 18:09, Политика В Мосуле попала под обстрел корреспондент агентства Sputnik 18:08, Политика Спецпредставитель США заявил о «горячей войне» в Донбассе 17:16, Политика Глава Роспотребнадзора назвала города — лидеры по заболеваемости ВИЧ 17:09, Общество «Спартак» сыграл вничью во втором матче подряд в чемпионате России 17:05, Спорт Прокуратура начала проверку после задержки вылета 300 туристов из Бодрума 16:45, Общество «Почта России» начала проверку после найденных у Дона коробок от посылок 16:21, Общество В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров 15:42, Общество В центре Москвы прошел марш «За свободный интернет» 15:37, Политика Linkin Park открыла виртуальный мемориал в память о Честере Беннингтоне 15:29, Общество Ростуризм назвал причину трехдневной задержки вылета туристов из Турции 15:10, Общество Чемпионат России по футболу. «Уфа» — «Спартак». Онлайн 15:00, Спорт СМИ заподозрили экс-представителя Белого дома в пропаже холодильника 14:43, Общество Кустурица похвалил крымских девушек и признал полуостров частью России 14:31, Политика Порошенко пригрозил Кремлю ужесточением санкций против России 14:02, Политика Посол Катара предсказал России роль одного из главных торговых партнеров 13:55, Политика Во Владивостоке задержали стрелявшего по прохожим из окна мужчину 13:36, Общество Умер первый советский легальный миллионер Артем Тарасов 13:05, Общество Главный пиарщик Белого дома удалил твиты с критикой идей Трампа 12:51, Политика
СК начал проверку сообщения о жестоком обращении в интернате под Брянском
Общество, 22:35
0
СК начал проверку сообщения о жестоком обращении в интернате под Брянском

В Брянской области начали проверку сообщения о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Брянской области.

Сотрудники СК и прокуратуры региона начали проверку сведений, которые появились в СМИ, говорится в сообщении. «В настоящее время в учреждение прибыли следователи и прокурорские работники», — отметили в СКР.

После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

В сообщении на сайте прокуратуры Брянской области отмечается, идет проверка событий, которые изображены на видеозаписи. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению прав пациентов действиям или бездействию должностных лиц медучреждения, говорится в сообщении. 

В надзорном ведомстве подчеркнули, что ход проверки лично контролирует прокурор Брянской области Александр Войтович.

Теги: прокуратура , Брянская область , интернат , пациенты
Главное
Белый дом заявил о поддержке законопроекта о новых санкциях против России Политика
Главное
Белый дом заявил о поддержке законопроекта о новых санкциях против России Политика
Глава Роспотребнадзора назвала города — лидеры по заболеваемости ВИЧ Общество
Герман Греф посоветовал юристам «забыть профессию» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку