СК начал проверку сообщения о жестоком обращении в интернате под Брянском

В Брянской области начали проверку сообщения о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
Сотрудники СК и прокуратуры региона начали проверку сведений, которые появились в СМИ, говорится в сообщении. «В настоящее время в учреждение прибыли следователи и прокурорские работники», — отметили в СКР.
После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.
В сообщении на сайте прокуратуры Брянской области отмечается, идет проверка событий, которые изображены на видеозаписи. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению прав пациентов действиям или бездействию должностных лиц медучреждения, говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что ход проверки лично контролирует прокурор Брянской области Александр Войтович.