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Роспотребнадзор заявил о необходимости «гигиенического воспитания» детей
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Роспотребнадзор заявил о необходимости «гигиенического воспитания» детей
Общество, 19:03
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Роспотребнадзор заявил о необходимости «гигиенического воспитания» детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости «гигиенического воспитания» детей для профилактики ВИЧ в школах и детских садах. Об этом она сказала на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, передает «РИА Новости».

«Я бы говорила не о том, что надо уроки какие-то делать», — отметила она. «Нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. Главное — донести, как сохранить свое здоровье», — подчеркнула Попова.

По ее мнению, и в школах, и в детских садах необходимо усилить информирование детей. Сейчас очень низка даже культура мытья рук, уверена глава Роспотребнадзора. Она также напомнила, что благодаря своевременному информированию во время эпидемии гриппа зимой прошлого года россияне пользовались масками.

Группа риска: в девяти регионах России число зараженных ВИЧ превысило 1%
Политика

Ранее, 23 июля, Анна Попова сообщила, что городами-лидерами по заболеваемости ВИЧ и СПИДом являются Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург и Иркутск. По ее словам, в России в настоящее время «две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции».

В ноябре 2016 года в Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что инфицирован каждый 50-й житель города.

Тогда же РБК, опираясь на данные федерального СПИД-центра и Росстата, подсчитал, что на конец 2015 года доля инфицированных вирусом иммунодефицита в девяти регионах страны составляла не менее 1%. Среди них оказались Иркутская и Самарская области, Свердловская область, Кемеровская, ​Оренбургская, Ленинградская, Челябинская области, Санкт-Петербург, а также Тюменская область.

В мае глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом.

Теги: Роспотребнадзор , дети , ВИЧ , Анна Попова , гигиеническое воспитание
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