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Спецпредставитель США заявил о «горячей войне» в Донбассе
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Спецпредставитель США заявил о «горячей войне» в Донбассе
Украинский кризис, 17:16
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Спецпредставитель США заявил о «горячей войне» в Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в Донбассе ведется «горячая война». Об этом он сказал после того, как посетил город Авдеевку в Донбассе, говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО) в Facebook.

«Это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни», — сказал он.

Официальная делегация Госдепа США во главе с Куртом Волкером прибыла в Донбасс 23 июля, говорится в сообщении. В прифронтовой Авдеевке делегация провела встречу с пострадавшими в результате конфликта жителями города, военнослужащими и представителями военно-гражданской администрации. Кроме того, делегация посетила отремонтированную школу в Авдеевке и коксохимический завод города, отмечается в сообщении.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что приехал в Донбасс для того, чтобы лично оценить детали конфликта. Он отметил, что «услышал трагедии людей, увидел разрушения». «Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины», — сказал Волкер, отметив, что Украина является «цветущим государством».

Он добавил, что после визита на Украину планирует провести несколько встреч с представителями правительств стран Европы для консолидации позиции по ситуации в зоне АТО с союзниками.

Порошенко, сообщает агентство, назвал визит госсекретаря «мощным сигналом поддержки украинского государства». «И мы уверены, что и Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию на Донбассе и прекратит убийства, прекратит войну, прекратит гибридные атаки не только на востоке, не только в Крыму, а улучшит ситуацию с киберпреступностью, остановит пропагандистскую, торговую, энергетическую и другие типы войн, которые являются составной российской гибридной войны», — заявил он.

Ранее, 9 июля, Курт Волкер вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном прибыли в Киев. Они прилетели для того, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. По итогам встречи Тиллерсон заявил, что приоритетом для США является восстановление территориальной целостности Украины. Он также призвал Россию предпринять первые шаги по деэскалации насилия на востоке Украины.

Теги: США , Донбасс , война , Курт Волкер
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