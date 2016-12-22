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Прокуратура начала проверку после задержки вылета 300 туристов из Бодрума
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Прокуратура начала проверку после задержки вылета 300 туристов из Бодрума
Общество, 16:45
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Прокуратура начала проверку после задержки вылета 300 туристов из Бодрума

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с задержками самолетов авиакомпании iFly из Бодрума. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Прокуратурой инициирована проверка, представители юридического лица вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса)», — говорится ведоства.

В настоящее время в турецком городе Бодрум находятся 300 туристов из России, которые не могут вернуться на родину из-за того, что за ними вовремя не вылетел самолет из Москвы.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте установила, что авиарейс № 9135 сообщением «Москва — Бодрум» от 22 июля 2017 года был задержан на 16 часов, а авиарейс № 9117 сообщением «Москва — Анталия» от 23 июля 2017 года — на 6 часов.

В сообщении также отмечается, что особое внимание прокуратура намерена уделить «соблюдению прав пассажиров», а контролировать ход проверки поручено Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Самолет авиакомпании, который должен забрать туристов из Бодрума, вылетел из Москвы в 14.07 мск, говорится в сообщении ведомства. Вылет самолета авиакомпании в Анталию запланирован на ​ 22.00 мск.

О том, что в турецком курортном городе Бодрум третьи сутки остается группа из 300 туристов, которые не могут вернуться в Москву, ​сегодня утром сообщили в генконсульстве России. По данным консульства, туристы должны были вернуться еще в пятницу, 21 июля. Однако их рейс был дважды перенесен — сначала на 22 июля, а затем на 23 июля.

Позже Ростуризм сообщил, что причиной, по которой авиакомпания iFly не направила  вовремя за туристами самолет из Москвы,  стало «решение вопросов технического обслуживания бортов».

Помощь тем, кто остается в Бодруме, оказывают туроператоры, которые отвечают за оргнизацию поездки, уточнили в Ростуризиме.

Теги: прокуратура , проверка , авиакомпания , российские туристы , IFly , Бодрум
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