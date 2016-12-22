«Почта России» начала проверку после найденных коробок от посылок у Дона

Сотрудники отделения «Почты России» в Ростове-на-Дону начали внутреннюю проверку после того, как на берегу реки Дон были найдены пустые коробки от посылок. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель пресс-службы ростовского филиала Почты России.
«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза», — уточнил он. Он добавил, что адресаты получат компенсацию.
Представитель пресс-службы отметил, что материалы передадут в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, а сотрудников, ответственных за правонарушение, уволят. Если вина сотрудников будет доказана, им будет грозить лишение свободы до 5 лет, подчеркнул он.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону ТАСС сообщили, что сотрудники полиции начали поверку «по факту публикации в сети интернет информации о случившемся». Выясняются все обстоятельства, добавили в ведомстве.
Местное агентство «Don News» сообщает, что в YouTube появилось видео, на котором мужчина по имени Антон Куренков рассказывает о найденных на берегу реки Дон коробках от посылок. По его словам, «огромную кучу мусора в камышах» он обнаружил во время рыбалки.
«Как оказалось, этот мусор — упаковочные пакеты и коробки от посылок, которые должны были быть доставлены адресатам во многие города Ростовской области», — рассказал он. По его словам, содержимое посылок украли.
На видеоролике мужчина читает надписи на бандеролях и посылках, пишет агентство. Он отмечал, что они были отправлены из Таиланда и Китая, а внутри посылок находились планшеты, мобильные телефоны, палки для селфи и другое.