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В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров
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В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров
Общество, 15:42
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В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров

В Норильске полиция начала проверку после того, как автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 22 июля на улице Первопроходцев, уточнили в ведомстве. «Водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в завершении посадки пассажиров», — говорится в сообщении. В результате ребенку зажало ногу дверью, после чего автобус протащил ее по проезжей части. Девочка получила ушибы и ссадины, ее доставили в больницу.

В отношении водителя составили административный протокол за нарушение ПДД, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, отмечается в сообщении. В МВД добавили, что водителю грозит штраф от 10 тыс. до 25 тыс. руб. либо лишение права управления транспортными средствами (ТС) от полутора до двух лет.

Вместе с тем был составлен ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Если владелец ТС не устранит нарушения в установленный срок, регистрация транспортного средства будет аннулирована, подчеркнули в ведомстве.

Теги: ребенок , Норильск , Автобус
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