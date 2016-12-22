Ростуризм назвал причину трехдневной задержки вылета туристов из Турции

Трехдневная задержка вылета группы из 300 российских туристов из турецкого города Бодрум связана с проблемами с техническим обслуживанием рейса. Об этом говорится в комментарии Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в связи с ситуацией.

Как сообщили в ведомстве, «задержка вылета связана с решением вопросов технического обслуживания бортов». Помощь застрявшим на курорте туристам оказывают туроператоры, организовавшие поездку. «Участниками рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации. Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время», — сообщает Ростуризм.

Рейс с группой российских туристов должен был вылететь из турецкого Бодрума в пятницу, 21 июля. Однако позднее он был несколько раз перенесен. К 23 июля туристы все еще находятся в Турции. По данным генконсульства России в Анталье, общее число россиян, дожидающихся рейса, достигает 300.

Как сообщили в аэропорту, авиакомпания iFly, которая должна была организовать рейс, не подала вовремя самолет для вылета в Россию. Туристы размещены в гостинице, для них организовано питание. За ситуацией следят российские дипломаты.

Росавиация 17 июля выявила авиакомпании, которые чаще всего задерживают чартерные рейсы. По данным ведомства, в июне верхние строчки списка занимают авиакомпании iFly, «ВИМ-Авиа» и «Ямал». Наиболее частыми причинами задержек, согласно статистике, стали погодные условия, технические проблемы и нехватка лайнеров.

До этого, 16 июля, стало известно, что транспортная прокуратура оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Как сообщили в ведомстве, фигурантами административных дел стали «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, «РусЛайн» и авиапредприятие «Газпром авиа».