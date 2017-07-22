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Во Владивостоке задержали стрелявшего по прохожим из окна мужчину
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Во Владивостоке задержали стрелявшего по прохожим из окна мужчину
Общество, 13:36
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Во Владивостоке задержали стрелявшего по прохожим из окна мужчину

Во Владивостоке правоохранительные органы задержали мужчину, ранившего прохожего при стрельбе из пистолета. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ уточнили, что стрелок открыл огонь по прохожим с шестого этажа здания, передает «Интерфакс». «В УМВД России по Приморскому краю города Владивостока поступила информация о том, что в одном из жилых домов с шестого этажа неизвестный открыл стрельбу по прохожим из огнестрельного оружия. Проходивший мимо в этот момент мужчина получил ранение», — сообщили в Росгвардии.

Для задержания мужчины на место была направлена группа бойцов ОМОН и СОБР. Бойцы группы захвата определили квартиру, откуда вел огонь стрелок и произвели штурм. В результате был задержан 29-летний мужчина. У него дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили травматический пистолет Streamer. В Росгвардии уточнили, что предположительно, пистолет был переделан под боевой патрон.

Пострадавший при стрельбе мужчина был госпитализирован. Стрелок был доставлен в отделение полиции. Следователи устанавливают степень тяжести вреда здоровью потерпевшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении дела в отношении стрелка.​

Очевидцы разместили видео с места задержания стрелка в Instagram.

В Москве 11 июля мужчина открыл огонь из пневматического ружья по окнам жилого дома. В результате была ранена в голову жительница дома.

Теги: задержание , Владивосток , Росгвардия
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