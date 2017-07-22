Во Владивостоке задержали стрелявшего по прохожим из окна мужчину

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Главный пиарщик Белого дома удалил твиты с критикой идей Трампа

В Турции на трое суток задержали вылет 300 российских туристов

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В Белом доме пояснили слухи о намерении Трампа «помиловать самого себя»

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В Пентагоне не исключили возможности военного конфликта с КНДР

В Китае жертвами падения крана стали семь человек

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Оппозиция Венесуэлы заявила о задержании одного из верховных судей

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