В Турции на трое суток задержали вылет 300 российских туристов

В турецком курортном городе Бодрум третьи сутки остается группа туристов, которые не могут вылететь обратно в Россию, ​сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России. Причины, по которым чартерная авиакомпания ​iFly не направила за ними самолет, пока не известны.

Изначально туристы должны были вернуться в Россию еще в пятницу, 21 июля. Однако их рейс был перенесен. По словам российских дипломатов, своего рейса в Бодруме дожидаются порядка 300 туристов из России. «Сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 мск на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. По последним данным, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья. Сейчас мы связываемся с туроператором и ждем обновленной информации», — сообщили в генконсульстве России в Анталье.

Как сообщает «РИА Новости», в аэропорту города Бодрум задержку объяснили тем, что российская авиакомпания iFly не направила вовремя для них самолет. «К сожалению, российские туристы, которые должны были вылететь еще в пятницу, до сих пор остаются в Бодруме, так как авиакомпания iFly не направила за ними самолет. Причины этого мне неизвестны», — сообщил представитель аэропорта. Он также уточнил, что туристы размещены в гостинице, им обеспечено питание.

Как стало известно 17 июля, Росавиация определила авиакомпании, чьи чартерные рейсы чаще всего отправляются с задержкой. Лидерами по числу задержек в июне стали iFly, «ВИМ-Авиа» и «Ямал».

В российском генконсульстве и авиакомпании iFly на звонки РБК не ответили.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге произошла задержка рейса, который должен был доставить туристов в Анталью. Вылет самолета, вначале назначенный на 4:20 (02:20 мск), к настоящему моменту намечен на 20:00 (18:00 мск). Таким образом, задержка в отправлении составляет порядка 16 часов.