ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов в 2018 году

Российская авиация в 2018 году должна получить более 100 новых самолетов и вертолетов. Об этом рассказал главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев на авиасалоне МАКС-2017, передает «Интерфакс».
Бондарев подчеркнул, что военная авиация в следующем году получит «не меньше» машин, чем в 2017. «Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — рассказал он.
Главком ВКС также отметил, что в госпрограмме вооружений 2018 — 2025 года уделено значительное внимание авиации. «Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности», — добавил он.
Накануне, 22 июля, Бондарев рассказал, что в России ведутся работы по созданию тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и конвертопланов для армии. По его словам, подобные машины с помощью единой системы управления смогут выполнять боевые задачи «стаей».