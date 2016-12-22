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ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов в 2018 году
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ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов в 2018 году
Общество, 11:44
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ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов в 2018 году

Российская авиация в 2018 году должна получить более 100 новых самолетов и вертолетов. Об этом рассказал главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев на авиасалоне МАКС-2017, передает «Интерфакс».

Бондарев подчеркнул, что военная авиация в следующем году получит «не меньше» машин, чем в 2017. «Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — рассказал он.

Главные контракты авиасалона МАКС-2017
Бизнес

Главком ВКС также отметил, что в госпрограмме вооружений 2018 — 2025 года уделено значительное внимание авиации. «Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности», — добавил он.

Новинки авиасалона МАКС-2017 Еще 4 фото
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Накануне, 22 июля, Бондарев рассказал, что в России ведутся работы по созданию тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и конвертопланов для армии. По его словам, подобные машины с помощью единой системы управления смогут выполнять боевые задачи «стаей».

Теги: авиация , самолеты , ВКС
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