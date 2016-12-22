Умерла бывшая ведущая передачи «Доброе утро» Елена Миронова
Общество, 11:18
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Умерла бывшая ведущая передачи «Доброе утро» Елена Миронова
В Москве после долгой болезни умерла бывшая ведущая передачи «Доброе утро» на «Первом канале» Елена Миронова. Об этом говорится в сообщении телеканала.
«Печальная новость: не стало известной ведущей «Доброго утра» Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее», — заявили на «Первом канале».
Передаче «Доброе утро», над которой работала Миронова, недавно исполнилось 30 лет. Помимо работы над телепередачей, Миронова также работала корреспондентом программы «Время».
На телевидение передача «Доброе утро» появилась в 1986 году. Вначале она выходила под названием «60 минут», однако в 1997 году сменила название на современное.