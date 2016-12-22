Рейс в Турцию из Екатеринбурга задержали на 16 часов из-за неисправности

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс авиакомпании Onur Air до турецкой Антальи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, рейс 8Q-896 должен был вылететь 23 июля в 4:20 (02:20 мск). Однако на настоящий момент вылет самолета намечен на 20:00 (18:00 мск). Как сообщил представитель аэропорта, все пассажиры самолета размещены в гостинице.

Как сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу Кольцово, причиной задержки стала техническая неисправность. По словам пассажира рейса, самолет остановился во время разгона. «Всех посадили, самолет вырулил на взлетную полосу, начал разгон. Через 10–15 секунд, когда скорость уже приличная была, началось резкое торможение, и самолет накренился на левую сторону. Самолет развернуло поперек полосы. Что-то загремело, потом самолет остановился. Сидели, ждали, потом со скрипом самолет двинулся обратно», — цитирует портал слова одного из пассажиров.

Пресс-служба Кольцово подтвердила, что задержка рейса произошла из-за технической неисправности. В то же время, представители аэропорта опровергли, сообщение о том, что самолет совершил резкий разворот во время взлета. «Задержка рейса Onur Air произошла из-за индикации о неисправности, появившейся во время движения по аэродрому перед вылетом. Информация о том, что его как-либо «развернуло» не соответствует действительности. Самолет находится на месте стоянки и готовится к вылету техническими специалистами», — сообщили в аэропорту.