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Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск
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Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск
Общество, 09:19
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Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

В аварии в Омской области при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли два человека, говорится в сообщении регионального управления МВД. Выжившая в ДТП несовершеннолетняя девочка госпитализирована.

ДТП произошло в ночь на 23 июля на 499 км трассы. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. После удара фура столкнулась также с легковым автомобилем Ford, ехавшим из Тюмени. 

«В результате происшествия водитель ВАЗа, водитель «Форда», мужчина 1979 г.р., и его пассажирка 1988 г.р. скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В медицинское учреждение доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля «Форд» – 2-х летняя девочка», — сообщили в МВД.

Полиция проводит проверку для установления причин аварии. 

Накануне, 22 июля в Краснодарском крае в аварии с участием легкового автомобиля погибли двое детей восьми и 12 лет и водитель машины. Водитель, не справившись с управлением, врезался в дерево, после чего машина загорелась. По данным полиции, мужчина был лишен водительских прав еще в мае.

Теги: ДТП , Омская область
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