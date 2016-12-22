Соратник Клинтон призвал не винить Россию в победе Трампа

Экстренную посадку летевшего в Москву лайнера проверит прокуратура

Пентагон усомнился в реальности продажи в Турцию российских ЗРК С-400

Штаймаер назвал санкции против Эрдогана «вопросом самоуважения» Германии

Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

ЦАХАЛ заявил о запуске из Сектора Газа ракеты в сторону Израиля

Россия обошла Китай, Иран и КНДР в рейтинге военных угроз Пентагона

При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей

В Пентагоне не исключили возможности военного конфликта с КНДР

В Китае жертвами падения крана стали семь человек

Трамп напомнил о праве помилования на фоне процесса о связях с Россией

Совбез ООН срочно созвали после обострения конфликта в Иерусалиме

Оппозиция Венесуэлы заявила о задержании одного из верховных судей

Социологи зафиксировали резкое падение рейтинга Макрона

В США во время концерта Chance the Rapper пострадали 90 человек

В ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за Siemens

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрелов

Сирийская армия с боями вышла к реке Евфрат

Трамп обвинил газету The New York Times в срыве операции против лидера ИГ

В АНБ оценили перспективы создания Россией и США группы кибербезопасности

Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе

Около греческого острова Кос произошли два подземных толчка

Конгресс США смягчил предложенные новые санкции против России

Кисляк завершил свою миссию посла России в США

В ЕС выразили обеспокоенность из-за проекта США о санкциях против России

Трамп принял участие в спуске на воду новейшего авианосца США

Бывший мэр Тбилиси попал в ДТП в Грузии

Кремль оценил новый вариант законопроекта о санкциях против России

СМИ сообщили о разгерметизации на борту летевшего в Москву самолета

Россия завоевала восьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта