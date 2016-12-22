Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

В аварии в Омской области при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли два человека, говорится в сообщении регионального управления МВД. Выжившая в ДТП несовершеннолетняя девочка госпитализирована.
ДТП произошло в ночь на 23 июля на 499 км трассы. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. После удара фура столкнулась также с легковым автомобилем Ford, ехавшим из Тюмени.
«В результате происшествия водитель ВАЗа, водитель «Форда», мужчина 1979 г.р., и его пассажирка 1988 г.р. скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В медицинское учреждение доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля «Форд» – 2-х летняя девочка», — сообщили в МВД.
Полиция проводит проверку для установления причин аварии.
Накануне, 22 июля в Краснодарском крае в аварии с участием легкового автомобиля погибли двое детей восьми и 12 лет и водитель машины. Водитель, не справившись с управлением, врезался в дерево, после чего машина загорелась. По данным полиции, мужчина был лишен водительских прав еще в мае.