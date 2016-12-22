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ЦАХАЛ заявил о запуске из Сектора Газа ракеты в сторону Израиля
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ЦАХАЛ заявил о запуске из Сектора Газа ракеты в сторону Израиля
Политика, 08:46
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ЦАХАЛ заявил о запуске из Сектора Газа ракеты в сторону Израиля

С территории Сектора Газа в направлении Израиля была запущена ракета. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля, размещенном в Twitter.

«Некоторое время назад была запущена ракета из северной части Сектора Газа. Ракета взорвалась в воздухе. Сообщений о пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Как сообщает Times of Israel, ракетная тревога на территории страны не объявлялась, поскольку взрыв ракеты произошел на начальном участке полета, до того, как она достигла населенных районов.

Попытка обстрела произошла на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. После убийства двух полицейских в результате вооруженного нападения 14 июля, власти Израиля приняли решение об установке на Храмовой горе в Иерусалиме металлодетекторов и усилении мер безопасности. Действия Тель-Авива вызвали недовольство арабского населения. В возникших после этого протестах погибли три человека. Вслед за этим палестинский лидер Махмуд Аббас 21 июля объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях.

Свою озабоченность ростом напряженности в районе конфликта выразил «квартет» по ближневосточному урегулированию, в состав которого входят Россия, США, ЕС и ООН. Для обсуждения ситуации на Храмовой горе на 24 июля назначено экстренное совещание Совета Безопасности ООН.

Теги: Израиль
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