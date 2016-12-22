При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей

В Челябинской области в результате пожара погибли четверо детей и пострадал один взрослый. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло в ночь с субботы на воскресенье, 23 июля, в деревне Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района. В МЧС рассказали, что общая площадь пожара в доме составила 50 кв.м.

В ведомстве отметили, что одной из причин гибели людей является то, что пожар был обнаружен поздно. «К сожалению, драгоценное время было упущено, и пожарным удалось спасти только одного взрослого», — говорится в сообщении. Точная причина пожара сейчас устанавливается спасателями.

Жертвами пожара стали трое дочерей спасшегося мужчины и его племянница, находившаяся в гостях. Хозяйка дома в момент пожара находилась на работе.

В связи со случившимся главное региональное управление МЧС созвало экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Пластовском муниципальном районе области.

Ранее, 17 июля, в Оренбургской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей в возрасте до трех лет. Выяснением причин инцидента занялся Следственный комитет.