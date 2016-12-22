В Пентагоне не исключили возможности военного конфликта с КНДР

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил о том, что Америка должна быть готова к возможному вооруженному конфликту КНДР. Об этом сообщает Politico.

Однако, он отметил, что необходимо продолжать экономическое и дипломатические давление на Пхеньян, чтобы он прекратил свою ядерную державу.

«Многие говорят о военных мерах, используя слова «невообразимое». Я бы назвал это ужасным, и вероятно многие расстанутся с жизнью», — сказал Данфорд. Он отметил, что жертв будет столько, что «те, кто выжил после Второй мировой войны» не видели столько погибших, сколько будет в случае вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Данфорд отметил, что для него военная мера против КНДР не является «невообразимой». «Что для меня невообразимо, это возможность допустить того, чтобы ядерное оружие приземлилось в Денвере, в Колорадо», — сказал Денвер. «Поэтому моя работа — разрабатывать военные операции, чтобы этого не произошло», — отметил он.

В конце июня президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином сказал о том, что Вашингтон работает над дипломатическими и экономические мерами в отношении КНДР. Американский президент подчеркнул, что ядерная программа Северной Кореи требует «решительного ответа». Он подчеркнул, что терпение Вашингтона «иссякло».



Последний раз КНДР запустила ракету 4 июля. Запущенную тогда ракету армия США отнесла к новому типу. В Пентагоне заявили, что новая ракета была оснащена разделяющейся боеголовкой и сможет долететь до Аляски. В июля американские военные провели учения по перехвату ракеты, которая по своим характеристикам аналогична ракетам КНДР. В Пентагоне говорили, что мишень была сбита.