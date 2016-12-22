Оппозиция Венесуэлы заявила о задержании одного из верховных судей

В Венесуэле власти задержали одного из 33 судей Верховного суда Ангела Зерпу, выбранный Национальным собранием, большинство мест в котором занимает оппозиция. Об сообщил председатель собрания Хулио Борхес на своей странице в Twitter.

«Мир и Венесуэла предупреждает судей о преследовании диктаторского режима Мадуро (президент Венесуэллы Николас Мадуро, — прим.РБК) », — написал Борхе.



Агентство Associated Press отмечает, что правительство не сообщило, почему именно был задержан Зерпа.

В пятницу, 21 июля, венесуэльский парламент проголосовал заменить всей судей верховного суда, который выбрало правительство. Среди выбранных был и Зерпа. Суд и власти Венесуэлы постановили, что замена недействительна и противоречит Конституции страны.

В Венесуэле более трех месяцев проходят массовые антиправительственные акции протеста. В марте Верховный суд предоставил президенту страны право принимать решения в обход парламента, однако затем это решение было отменено, но протесты продолжались. С начала апреля в результате беспорядков во время протестных акций в Венесуэле погибли, по меньшей мере, 100 человек. Участники акций требуют отставки Мадуро, которого оппозиционные политики обвиняют в злоупотреблении властью.

Кроме того, президент Венесуэлы планирует провести конституционную реформу в стране. Выработать новый закон должно Учредительное собрание, заменяющее парламент. В него должны войти 500 человек, которые будут выбраны во время голосования. Его планируется провести 30 июля.