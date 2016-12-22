Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов

Донецкая фильтрованная станция приостановила работу в результате боевых действий. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка», — отмечается в сообщении.

Станция была остановлена, потому что около объекта повреждены линии электропередач, рассказал представитель «Воды Донбасса», передает Донецкое агентство новостей. Он сообщил, что сотрудники станции будут эвакуированы из соображений безопасности. Представитель «Воды Донбасса» добавил, что в воскресенье, 23 июля, работники станции осмотрят окрестности фильтровальной станции и определят характер и масштаб повреждений ЛЭП.

Как сообщается на сайте «Воды Донбасса», Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой город Авдеевка и близлежащие поселки, а также города Донецк и Ясиноватая. В первый раз с начала конфликта на юго-востоке Украины станция была остановлена 30 июля 2014 года из-за повреждений ее объектов в результате обстрелов. Тогда были разрушены некоторые несущие стены, повреждено остекление, плиты перекрытий, система отопления, здания фильтров насосной станции, насосные агрегаты, электродвигатель и трансформатор. Станция была отремонтирована и запущена в 14 января 2014 года.



До настоящего времени работа станции неоднократно прерывалась из-за боевых действий. Так, в феврале 2017 году было принято решение приостановить ее работу для безопасности персонала. Она была возобновлена 8 марта. «Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона», — отмечается на сайте «Воды Донбасса».



В зоне конфликта в Донбассе действует, так называемое «хлебное перемирие», которые было введено с 21 июня до 31 августа на время сбора урожая. Противоборствующие стороны украинского конфликта достигли договоренности о «режиме тишины» в Минске 22 июня.



В пятницу, 21 июля, Министерство иностранных дел Германии заявило, что «хлебное перемирие» провалилось. В ведомстве отметили, что на юго-востоке Украины сохраняется «угрожающая» обстановка, а «режим тишины» не соблюдается. «Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — заявляли в немецком внешнеполитическом ведомстве.

МИД Германии отметил, что сторонам украинского конфликта «не хватает воли», чтобы соблюдать долгосрочное перемирие. Берлин выступил с призывом соблюдать «режим тишины» в Донбассе.