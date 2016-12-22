Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,67 59,28 EUR Нал. 69,62 68,96 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов
Лента новостей
Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов 03:38, Политика Сирийская армия подошла к реке Евфрат 03:04, Политика Трамп обвинил газету The New York Times в срыве операции против лидера ИГ 02:33, Политика В АНБ оценили перспективы создания Россией и США группы кибербезопасности 01:32, Политика Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе 01:25, Политика Около греческого острова Кос произошли два подземных толчка 00:40, Общество Конгресс США смягчил предложенные новые санкции против России 00:39, Политика Кисляк завершил свою миссию посла России в США 00:01, Политика В ЕС выразили обеспокоенность из-за проекта США о санкциях против России 22 июл, 23:49, Политика Трамп принял участие в спуске на воду новейшего авианосца США 22 июл, 23:38, Политика Бывший мэр Тбилиси попал в ДТП в Грузии 22 июл, 22:50, Общество Кремль оценил новый вариант законопроекта о санкциях против России 22 июл, 22:46, Политика СМИ сообщили о разгерметизации на борту летевшего в Москву самолета 22 июл, 21:47, Общество Россия завоевала восьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта 22 июл, 21:32, Спорт На «Зенит Арене» во время матча протекла крыша 22 июл, 21:26, Общество Футболист «Зенита» перешел в тульский «Арсенал» 22 июл, 21:00, Спорт Выпавший в Петербурге град образовал сугробы на улицах 22 июл, 20:52, Общество Палаты конгресса США достигли соглашения по новым антироссийским санкциям 22 июл, 20:17, Политика Суд отказался арестовывать обнажившуюся при Лукашенко и Порошенко девушку 22 июл, 20:03, Политика Дубль Дриусси принес «Зениту» победу в первом домашнем матче сезона 22 июл, 19:28, Спорт В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка 22 июл, 19:14, Общество Конгресс обнародовал новый вариант законопроекта о санкциях против России 22 июл, 19:14, Политика На авиасалоне МАКС предложили заменить Ан-124 «Руслан» на самолет «Слон» 22 июл, 18:40, Технологии и медиа В ЛНР рассказали о «продаже» украинскими военными позиций в зоне АТО 22 июл, 18:11, Политика В Москве электричка насмерть сбила подростка 22 июл, 18:00, Общество Умер исполнитель роли отца семейства в фильме «Один дома» 22 июл, 17:40, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Рубин». Онлайн 22 июл, 17:30, Спорт В Битцевском лесу в Москве обнаружили редких сирийских дятлов 22 июл, 17:09, Общество
Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов
Украинский кризис, 03:38
0
Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов

Донецкая фильтрованная станция приостановила работу в результате боевых действий. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка», — отмечается в сообщении.

Станция была остановлена, потому что около объекта повреждены линии электропередач, рассказал представитель «Воды Донбасса», передает Донецкое агентство новостей. Он сообщил, что сотрудники станции будут эвакуированы из соображений безопасности. Представитель «Воды Донбасса» добавил, что в воскресенье, 23 июля, работники станции осмотрят окрестности фильтровальной станции и определят характер и масштаб повреждений ЛЭП.

Как сообщается на сайте «Воды Донбасса», Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой город Авдеевка и близлежащие поселки, а также города Донецк и Ясиноватая. В первый раз с начала конфликта на юго-востоке Украины станция была остановлена 30 июля 2014 года из-за повреждений ее объектов в результате обстрелов. Тогда были разрушены некоторые несущие стены, повреждено остекление, плиты перекрытий, система отопления, здания фильтров насосной станции, насосные агрегаты, электродвигатель и трансформатор. Станция была отремонтирована и запущена в 14 января 2014 года.

До настоящего времени работа станции неоднократно прерывалась из-за боевых действий. Так, в феврале 2017 году было принято решение приостановить ее работу для безопасности персонала. Она была возобновлена 8 марта. «Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона», — отмечается на сайте «Воды Донбасса».

В зоне конфликта в Донбассе действует, так называемое «хлебное перемирие», которые было введено с 21 июня до 31 августа на время сбора урожая. Противоборствующие стороны украинского конфликта достигли договоренности о «режиме тишины» в Минске 22 июня.

В пятницу, 21 июля, Министерство иностранных дел Германии заявило, что «хлебное перемирие» провалилось. В ведомстве отметили, что на юго-востоке Украины сохраняется «угрожающая» обстановка, а «режим тишины» не соблюдается. «Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — заявляли в немецком внешнеполитическом ведомстве.

МИД Германии отметил, что сторонам украинского конфликта «не хватает воли», чтобы соблюдать долгосрочное перемирие. Берлин выступил с призывом соблюдать «режим тишины» в Донбассе.

Теги: Украина , украинский конфликт , Донбас
Главное
В ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за Siemens Политика
Материалы по теме
Киев заявил о передаче в Гаагу доказательств «агрессии России» в Донбассе Политика
Минск и Киев договорились о передаче помощи в Донбасс без посредников Политика
МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку