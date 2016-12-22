Около греческого острова Кос произошли два подземных толчка

В Эгейском море около греческого острова Кос произошли два афтершока магнитудой 4,5 и 4,7 по шкале Рихтера. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini.



Как отмечает издание, эпицентр подземных толчков находился между островом Кос и побережьем Турции. Он залегал неглубоко под землей.

По данным Kathimerini, двое из четырех госпитализированных в результате сильного землетрясения в пятницу, 21 июля, на острове Кос находятся в тяжелом состоянии. Как рассказала газета, местные жители после землетрясения на протяжении дня, когда произошли толчки, не заходили в свои дома и отели из соображений безопасности.

Как сообщалось 21 июля, жертвами землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на пятницу, стали два человека, пострадали более 120. Подземными толчками были повреждены несколько зданий, мечеть и главный порт острова Кос и располагающаяся в нем крепость XIV века.

Как рассказывали местные чиновники агентству Associated press, в результате землетрясения были затоплены некоторые дороги, разбиты стекла, а на некоторых зданиях появились трещины. По данным Reuters, эпицентр землетрясения был в Эгейском море, в 12 км. от турецкого города Бордрум, где пострадали 70 человек.

Как сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Анталье, граждане России при землетрясении не пострадали. Эту информацию подтвердили в Ростуризме.