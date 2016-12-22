Бывший мэр Тбилиси попал в ДТП в Грузии

В Грузии бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава пострадал в результате ДТП. Об этом сообщает грузинский телеканал 1TV.

Как отмечает телеканал, Зоделава был госпитализирован. По словам знакомого Зоделавы, бывший мэр ехал «с границы Азербайджана в Тбилиси».

Как рассказал знакомый Зоделавы, экс-глава города ехал в такси со своей женой от границы Азербайджана в Тбилиси, «когда в них врезался автомобиль». Таксист получил незначительные ранения, а водитель, врезавшегося в такси автомобиля скончался. Как отмечает Inter Pess News состояние Зоделавы оценивается как тяжелое. В настоящий момент, по информации издания, он находится в «Нью госпитале» в Тбилиси.

Министерство внутренних дел начало расследование по факту происшествия по ст. 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека).