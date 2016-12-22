СМИ сообщили о разгерметизации на борту летевшего в Москву самолета

Пассажирский самолет Boeing 737, который вылетел из Симферополя в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщил ТАСС представитель справочной службы аэропорта. Источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах сообщил, что причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона.
По его словам, командир самолета сообщил о неполадках на борту во время полета над Краснодарским краем, после чего запросил экстренную посадку. При разгерметизации салона сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски, добавил собеседник «Интерфакса».
Он отметил, что пассажирам масками воспользоваться не пришлось, поскольку их безопасности ничего не угрожало. В результате случившегося никто не пострадал, сказал источник.
Как сообщил ТАСС представитель справочной службы аэропорта в Ростове-на-Дону, «рейс R3-772 совершил вынужденную посадку около 18:00 мск». По его словам, все пассажиры временно покинули самолет, который позже продолжит свой полет. Вылет запланирован на 02:15 мск 23 июля, уточнил он.
Южная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств вынужденной посадки самолета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры.