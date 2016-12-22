В Битцевском лесу в Москве обнаружили редких сирийских дятлов

В Москве, в Битцевском лесу, обнаружили редких сирийских дятлов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел», — отмечается в сообщении. Он напоминает привычного для России большого пестрого дятла, однако от него отличается — «черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках», говорится на сайте. Кроме того, сирийского дятла «можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам».

Согласно сообщению, появление сирийского дятла в России «говорит о расширении ареала на север». Сотрудники Битцевского леса, как отмечается в сообщении, обнаружили молодого дятла, в связи с чем, вероятно, птица вылупилась уже в Москве.

Чаще всего сирийские дятлы гнездятся в дуплах в стволе дерева на высоте от 1 до 6 м, а питаются эти птицы в основном растительной пищей, говорится на сайте мэра.